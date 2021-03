Pripijeme si po korone ešte slovenským vínom?

COVID – 19 ovplyvňuje viac ako rok väčšinu oblastí národného hospodárstva, nevynímajúc ani poľnohospodárstvo či potravinárstvo. Nie je to však iba pandémia, ktorá tlačí tento sektor do kolien. Jedným z príkladov je aj vinárstvo.

Potravinová sebestačnosť je na Slovensku vďačná téma mnohých politikov. Dobre sa o nej hovorí a dobre sa počúva. Až pokým nepríde na lámanie chleba a na stôl sa predostrú fakty a čísla. Bolo by príliš jednoduché dávať všetko za vinu iba pandémii vírusu COVID - 19, aj keď tá predstavuje bezpochyby pre tento sektor poriadnu ranu. Avšak musíme si priznať, že ani pred jej nástupom sme sa v oblasti potravinovej sebestačnosti nemali veľmi čím chváliť. Pandémia a s ňou spojené opatrenia iba zvýraznila žalostný stav niektorých oblastí nášho poľnohospodárstva a potravinárstva.

Jednou z nich je aj slovenské vinohradníctvo a vinárstvo. Aj napriek tomu, že sa naše vína pýšia zlatými medailami a vyhrávajú prestížne zahraničné ocenenia, ich produkcia z roka na rok klesá. A určite to nie je spôsobené nevhodnými klimatickými podmienkami. V roku 2000 sa na Slovensku vyprodukovalo 550 000 hektolitrov vína a mohli sme s hrdosťou tvrdiť, že sme až na 97 % v tomto segmente sebestační. V roku 2018 sa pozitívne čísla radikálne znížili skoro až na polovicu. Údaje za minulý rok hovoria o sebestačnosti na úrovni 54 % a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento negatívny trend mal v blízkej budúcnosti zastaviť. Práve naopak.

Nespochybniteľnou ranou pre slovenské vinárstvo je aj už spomínaná pandémia. V skladoch stoja vinárom ročníky 2019 a 2020, ktoré by za iných okolností boli ponúkané v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach a na rôznych degustáciách alebo by sa kupovali ako kvalitné darčeky. Veľká časť z nich by reprezentovala Slovensko na prestížnych vinárskych súťažiach, ktoré nielen slovenskí zákazníci považujú za známku kvality. Súčasné vyhliadky v oblasti sektora HoreCa (hotely, reštaurácie, kaviarne) však nechávajú vinárom iba oči pre plač. Možno si poviete, že slovenské víno si bez problémov kúpite aj v obchode. Áno, ale iba časť z celého kvalitného slovenského repertoáru.

V slovenských obchodoch predávame zo sto vín len 30 slovenských. Podľa prieskumu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa podiel slovenských vín na pultoch obchodných reťazcov už dlhodobo pohybuje na úrovni 50 %, čo je na dané podmienky a v súčasnej krízovej situácii žalostne málo. Treba si uvedomiť, že aj samotné správanie spotrebiteľov sa v krízových časoch mení. Začínajú šetriť a ešte viac siahajú po lacnejších produktoch.

Kombinácia negatívnych dopadov pandémie a dlhodobého zanedbávania segmentu vinárstva zo strany štátu môže mať v prípade mnohých vinárov až likvidačný dopad. V tejto oblasti sme v rámci štátnych podpôr premrhali roky a v čase pandémie pociťujeme dôsledky nesystémových krokov zo strany ministerstva dvojnásobne.

Takže sa pýtam, budeme si môcť po skončení pandémie ešte pripiť na zdravie kvalitným slovenským vínom?