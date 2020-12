Vedeli ste, že Vianoce môžu byť čisto slovenské?

Nakupovanie domácich výrobkov ešte nikdy nebolo tak kľúčové ako dnes. Projekt Slovenské Vianoce vyzdvihuje kvalitu a dostupnosť domácich potravín práve v predvianočnom období.

(Zdroj: SPPK)

Naše babky aj prababky nežili v globalizovanom svete a nemali možnosti nakupovať exotické potraviny z celej zemegule alebo dovážané potraviny, ktoré si normálne vieme dopestovať u nás. Mali v drvivej väčšine iba slovenské zdroje a predsa dokázali štedrovečerný stôl zaplniť tak, ako sa patrí.

K tomuto odkazu sa vracia projekt Slovenské Vianoce, ktorý sme na pôde Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pripravili. Jeho zámer je jednoduchý – chceme spotrebiteľovi a zákazníkovi pripomenúť, že slovenské potraviny sú nielen dostupné, ale aj a najmä kvalitné. A zároveň zdôrazniť, že ak niekedy naozaj nastal čas, kedy je potrebné a správne podporiť domácich producentov, tak je to práve dnes, tu a teraz.

Otázka potravinovej sebestačnosti a schopnosti tej ktorej krajiny vyprodukovať dostatok potravín pre výživu vlastného obyvateľstva nebola nikdy taká naliehavá ako dnes, kedy svet čelí pandémii COVID-19. Táto kríza nám ukázala, že je síce fajn mať plné pulty dovážaných tovarov rôzneho druhu, ale v konečnom dôsledku je ešte lepšie mať na pultoch čo možno najviac tovarov, ktoré si vieme zabezpečiť sami.

A v prípade potravín to platí dvojnásobne. A dokonca to nie je iba o potravinovej sebestačnosti. Je to aj o zdraví a ekológii. Každému je dnes predsa už jasné, že dovážať napríklad hydinové mäso (alebo množstvo akýchkoľvek iných potravín) z Brazílie alebo Poľska síce môže mať na prvý pohľad príjemný efekt (je lacné), ale visí nad ním niekoľko otázok. Je aj zdravé? Boli napríklad tie kurčatá chované správne a tak, ako sa chovať majú? A koľko emisií sa vyprodukovalo počas ich cesty sem k nám na Slovensko? A mnohé iné otázky.

Ale vráťme sa k projektu Slovenské Vianoce a jeho hlavnému posolstvu. Počas Vianoc sa predsa nemusíme venovať len tým „zlým“ témam, o ktorých svet toľko točí počas celého roka. Štedrovečerná slávnostná tabuľa totiž naozaj môže byť čisto slovenská. Všetky tradičné dobroty, ktoré obsahuje, sa dajú pripraviť z domácich slovenských potravín alebo surovín. My v SPPK si myslíme, že túto na prvý pohľad banálnu pravdu je dobré zdôrazňovať práve dnes a práve pred týmito Vianocami, covidovými Vianocami. Počnúc kapustnicou alebo šošovicovou polievkou, cez vyprážaného kapra a zemiakový šalát až po ovocie, zákusky a koláče – na prípravu ktoréhokoľvek z týchto pokrmov naozaj nepotrebujete nič z dovozu. Isteže, na vianočnom stole môžu byť a bývajú aj ananásy, pomaranče alebo figy a ďatle. Ale úprimne? Je to nevyhnutné? Robí našu domácu vianočnú atmosféru ananás alebo kapor so šalátom? Alebo vianočka či tradičná kapustnica?

Odpoveď je jasná a zreteľná. A presne o tom je aj projekt Slovenské Vianoce. Práve Vianoce sú ideálnym obdobím, kedy si naozaj prirodzene a takpovediac od srdca môžeme všetci povedať, že slovenské potraviny alebo suroviny na prípravu domácich jedál si naozaj môžeme dopriať rovno z našej domácej produkcie.

A popritom si aj ľahšie a zrozumiteľnejšie uvedomíme, že je vlastne absurdné dovážať k nám napríklad tony jabĺk, kurčiat, kačíc, husí, vajíčok, zemiakov, bravčového alebo hovädzieho mäsa či dokonca aj tony tých vianočných kaprov a mnoho iných potravín. Oveľa zmysluplnejšie a dlhodobo správnejšie je naopak uvažovať o tom, ako zvýšiť domácu produkciu tých potravín, ktoré si u nás vieme dopestovať alebo dochovať.

Ale toto nie je otázka na poľnohospodárov a potravinárov. Jedni aj druhí v tom majú jasno – chcú viac pestovať a chcú viac chovať. Musia však pre to mať vytvorené lepšie podmienky a nesmú byť tlačení do kúta nekalou konkurenciu poľnohospodárov a potravinárov z krajín, kde sa tento sektor teší ďaleko väčšej podpore miestnych vlád a legislatív. O tomto má zmysel uvažovať napríklad aj pri tom preplnenom štedrovečernom stole, na ktorom bude všetko zo Slovenska.

Spolu s príjemným prežitím vianočných sviatkov želám takúto úvahu všetkým slovenským poslancom, ministrom a úradníkom, ktorí majú tú moc pomôcť domácim poľnohospodárom a potravinárom. Som si istý, že pri dobrej kapustnici alebo kaprovi so šalátom sa im to ľahšie premyslí. A možno im pri tom pomôže aj pohár dobrého slovenského vína, štamperlík dobrej slovenskej pálenky alebo pohár dobrého slovenského piva.