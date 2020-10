SME potravinovo (ne)sebestační?

Potravinová sebestačnosť Slovenska – všetci o nej počuli, ale nikto ju nevidel. Nový projekt Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) „SME sebestační“ prináša vysvetlenia.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) rozbieha v spolupráci s denníkom SME projekt s názvom „Sme sebestační“. Chceme na odbornej báze (ale zároveň jednoducho a zrozumiteľne) ľuďom vysvetliť bájny pojem potravinová sebestačnosť. Pretože ten je doslova v pozícii Colombovej ženy – všetci o nej vedia, ale nikto ju nikdy nevidel. U nás je to tak, že o potravinovej sebestačnosti všetci (najmä politici) rozprávajú, ale nikto ešte nepovedal, ako ju naozaj dosiahnuť.

Poľnohospodárov, ktorí denne tvrdo makajú, najviac uráža a zlostí, keď o potravinovej sebestačnosti rozprávajú ľudia (zase najmä politici) tak, že obviňujú poľnohospodárov, že za posledných X rokov len brali dotácie a nič poriadne neurobili. Počúvame stále reči o akýchsi „agrobarónoch“ a „veľkopodnikateľoch“ v agrobiznise, ktorí si medzi sebou na úkor malých rodinných farmárov rozdeľujú každý rok milióny a poľnohospodárstvo tým trpí. Že sa doslova kúpu v peniazoch na úkor ostatných.



My, poľnohospodári a potravinári, si ale myslíme presný opak – ak tu niekto X rokov dozadu bral „dotácie“ (rozumej tučné platy) a nič (respektíve žalostne málo) pre rozvoj agrosektora neurobil, tak to boli práve politici. A poľnohospodári (malí, veľkí aj najväčší), ktorí v tvrdej a často nekalej konkurencii z celej Európy a sveta ešte dokážu fungovať a rozvíjať sa, si zaslúžia obdiv a uznanie. Nie obviňovanie a ohováranie.



A tak sme sa rozhodli, že o potravinovej sebestačnosti budeme hovoriť my, ktorí o tom aj niečo vieme. Nebudeme vyplakávať a dokonca nebudeme ani nikoho konkrétneho obviňovať. Iba na číslach, praktických skúsenostiach a poznaní ukážeme príklady niekoľkých základných potravín (mlieko, zemiaky, bravčové mäso, hovädzie mäso, cibuľa, cesnak ... atď.), ktoré na Slovensku môžeme dopestovať alebo dochovať, keby ...? Tie tri bodky pred otáznikom budú obsahovať práve tie nedopovedané fakty. Fakty o tom, ako na tom v tej a tej komodite v skutočnosti sme, prečo je tomu tak a čo treba urobiť, aby sme tie ukazovatele zlepšili. Ale fakty, nie prázdne frázy.



A sme si takmer istí, že mnohí ľudia potom pochopia, že pokiaľ dnes niekto investuje do výroby mlieka, chovu ošípaných, alebo hovädzieho, pestuje mak, špargľu, jablká, alebo zemiaky a mnohé iné plodiny, zaslúži si obdiv a úctu. Pretože okolo nás (aj v priamom susedstve Slovenska) sú poľnohospodári, ktorí by to pri takých podmienkach, aké máme my na Slovensku, s veľkou pravdepodobnosťou ani nerobili.

Potravinová sebestačnosť je síce Colombova žena, ale my ten scenár chceme porušiť a chceme Vám ju ukázať. Chceme ukázať, čo treba v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve urobiť, aby sme mohli povedať, že sa snažíme naozaj našu potravinovú sebestačnosť posilniť.



Začíname zemiakmi. Väčšina bežných ľudí si určite myslí, že v zemiakoch by sme predsa mali byť automaticky sebestační, veď sme predsa krajina s veľkou tradíciou ich pestovania. Tradícia je fajn, ale tu sa dozviete, ako na tom so zemiakmi reálne sme, prečo je to tak a čo treba urobiť pre zlepšenie. Nie je to žiadna jadrová fyzika a je to dávno známa vec. Len to treba konečne začať robiť. V rukách to nemáme my, ale politici. Aj (a najmä) tí, ktorí o tom najviac hovoria.